Asp Asti pubblica il report di sostenibilità per il 2022

È online il report di sostenibilità di Asp relativo al 2022. Crescono gli investimenti, incrementati da 2,5 milioni di euro nel 2021 a 5 milioni di euro nel 2022.

"Nonostante il generale incremento dei costi, dovuto al noto fenomeno inflazionistico - spiega l'Asp tramite nota stampa - la governance ha scelto di proseguire secondo la strada tracciata dal piano industriale adottato dalla società nel 2022 e che definisce le linee strategiche sino al 2027. In sintesi significa che non è stata ridotta la portata di quegli interventi infrastrutturali e impiantistici che permetteranno il potenziamento e lo sviluppo dei servizi erogati".

La business unit del servizio idrico integrato, quella dell'igiene urbana, quella dei trasporti e della mobilità e quella dei servizi cimiteriali, nelle quali si ramifica l'asset aziendale, impegnano, in media, complessivamente 350 risorse umane.



