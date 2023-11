Artissima, nuove acquisizioni Fondazione Crt per l'Arte

La Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt ha ampliato quest'anno la sua collezione acquisendo, nell'edizione in corso di Artissima, 12 nuove opere realizzate da 6 artiste e artisti destinandole come sempre alla fruizione pubblica. E' stato infatti incrementato lo storico fondo destinato alle acquisizioni a 200.000 euro, investiti nell'acquisto di opere per un valore commerciale di 281.200.

Si tratta di importanti lavori di Steffani Jemison, Marwa Arsanios e Cemile Sahin che confluiranno nella collezione permanente del Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, mentre le opere di Lorenza Boisi, Francesco Cavaliere e Alessandro Pessoli saranno rese disponibili per le sale della Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino.

Da vent'anni la Fondazione è uno dei partner principali di Artissima, che sostiene con differenti contributi nella convinzione che la fiera rappresenti per Torino un'opportunità straordinaria per consolidare il proprio ruolo internazionale.

Tanto che, per questa edizione 2023, la Fondazione ha deciso di incrementare lo storico fondo destinato alle acquisizioni a 200.000 euro, investiti nell'acquisto di opere per un valore commerciale di 281.200 euro.

"Le opere sono state scelte attraverso un accurato processo di selezione, operato dal nuovo Comitato scientifico della Fondazione, in sinergia con i direttori e i capo curatori del Castello di Rivoli e della Gam", commenta Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione bancaria. Il nuovo Comitato Scientifico della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt si è riunito per la prima volta in occasione della Fiera di quesr'anno. "Siamo felici - spiega una nota del Comitato - di poter lavorare con il Cda della Fondazione e con i nuovi direttori del Castello di Rivoli Francesco Manacorda e della Gam, Chiara Bertola. Ci impegniamo a contribuire alla definizione di una nuova traiettoria per la collezione Crt, affinché le opere d'arte possano riflettere la diversità e l'inclusione del nostro tempo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA