Allo store Aspesi 'Impermeabili', installazione di Borrelli

Lo store Aspesi di Torino. in Galleria San Federico, ospita in occasione di Artissima, dal 3 al 5 novembre, "Impermeabili", una speciale installazione di Domenico Borrelli, scultore contemporaneo torinese. Il progetto è a cura di Davide Paludetto.

L'installazione è composta da 3 sculture: Asso di cappello, Asso Ostinato, Asso nascosto, tutti in resina e gomma siliconica.

Borrelli, artista torinese, scolpisce corpi e figure, usando tecniche e materiali classici (come bronzo e marmo) e, con maggiore libertà, materiali come il legno, il gesso, la resina e la paraffina. Genera figure irreali, pescando nell'immaginario mitico e dà vita a fantastici organismi plastici umanoidi.

Lavora con calchi, impronte dirette e reali di presenze di se stesso, di uomini, donne e bambini



