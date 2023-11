Acqua illuminata di blu e videomapping, Torino accende il Po

L'acqua illuminata di blu e un videomapping che fa vivere le facciate dei Murazzi lungo il fiume. Anche il Po, a Torino, è protagonista del fine settimana delle arti contemporanee con un'installazione artistica luminosa, realizzata in collaborazione con Iren, anche per lanciare il progetto di valorizzazione dell'asse fluviale cittadino, 'Un fiume di futuro'. Inaugurate stasera, le luci blu illumineranno il fiume per tre sere, dalle 19 a mezzanotte, nel tratto tra i ponti Vittorio Emanuele II e Umberto I.

"Accendiamo le luci sul lungo fiume - spiega il sindaco Stefano Lo Russo - per regalare uno spettacolo ancora più bello a cittadini e turisti e per dare il via simbolicamente al progetto del River Center e delle altre iniziative che permetteranno di rivitalizzare e rendere ancora più belli e funzionali i Murazzi". "Diamo ufficialmente il via a una grande festa delle luci sul fiume Po - aggiunge l'assessore alle Sponde fluviali, Francesco Tresso -, accendendo il fiume insieme a tutti i cittadini e alle società remiere. Con questa spettacolare installazione artistica inizia simbolicamente il conto alla rovescia che porterà il fiume ad essere nuovamente protagonista".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA