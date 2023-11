A Torino Shakespeare con il pubblico bendato

E' un William Shakespeare inedito quello proposto l'11 novembre allo spazio Kairos a Torino: una performance sensoriale con gli spettatori che vengono bendati e seduti al centro dello spazio scenico, mentre attrici e attori recitano in mezzo a loro. Il titolo è "I Teatri Della Mente - Romeo & Giulietta", una coproduzione della Commedia Community e Teatro della Juta di Alessandria, con il sostegno di Fondazione SociAL e Abilitando Onlus, all'interno della stagione 'Riflessi' organizzata da Onda Larsen.

Gli spettatori vengono privati della vita, un senso fondamentale a teatro, e condotti in un'esperienza immersiva grazie a stimoli uditivi, olfattivi e tattili. In questo modo le scenografie, i costumi e gli stessi attori sono percepiti con gli altri sensi per i 75 minuti della durata dello spettacolo.

La regia è di Luca Zilovich, le musiche di Raffaello Basiglio mentre paesaggi sonori e luci sono stati creati da Enzo Ventriglia. Sul palco, a raccontare "Romeo e Giulietta" e far rivivere gli echi della tragedia di William Shakespeare composta tra il 1594 e il 1596, Giacomo Bisceglie Enrica Fieno, Lorenzo Fracchia, Michela Gatto, Giulia Maino, Linda Morando.

"Il pubblico è spesso considerato più come un consumatore che come un artista, dimenticandosi che un'opera d'arte, non solo teatrale, ha bisogno di un gruppo di spettatori che si emozioni per essere considerata tale", spiega Commedia Community/Teatro della Juta



