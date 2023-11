A Carmagnola Due capitani di ventura. Dal Vallo di Adriano al Po

Carmagnola (Torino) onora la sua storia con la mostra, 'Due capitani di ventura. Dal Vallo di Adriano al Po', aperta dall'11 novembre all'8 dicembre presso la Chiesa di Sant'Agostino e con alcune brevi piece teatrali, incentrate su due personaggi che vissero negli anni intorno al 1400, i due condottieri di ventura Francesco Bussone detto 'Il Carmagnola' e il soldato scozzese Giacomo Tornabula.

La comunità di Carmagnola vanta una storia antica: risale, infatti, al 1034 il documento che la cita per la prima volta; nel XII secolo fu inglobata nel Marchesato di Saluzzo. Per la sua ricchezza economica e per la sua posizione strategica, fu contesa e rivendicata da vari signori e, in particolare, dai Francesi e dai Savoia. Nel 1601, col trattato di Lione, il Marchesato di Saluzzo entrò a far parte del Ducato sabaudo, di cui Carmagnola divenne 'Civitas fidelissima'. È nel corso del XV secolo però, che il Marchesato raggiunse il maggior splendore con Ludovico I e Ludovico II.

Questa è la storia che fa da sfondo alla mostra realizzata grazie al Fondo per le rievocazioni storiche 2023 del ministero della Cultura. La 'mostra' e le pieces teatrali realizzate dal gruppo Teatro Carmagnola rievocano infatti la storia dei due condottieri del XV secolo le cui vicissitudini sono legate a Carmagnola. Grazie ad un altro personaggio carmagnolese, il frate agostiniano Gabriele Bucci, autore del Memoriale Quadripartitum, manoscritto conservato nella biblioteca nazionale di Torino, si è pensato di raccontare ciò che, in modo immaginario, è capitato sul finire del Quattrocento in Città.





