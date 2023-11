'Ondina', un concerto legge la partitura della Posidonia

Una partitura che tenta di tradurre la struttura interna delle foglie di Posidonia oceanica in una melodia da eseguire come concerto udibile dall'orecchio umano E' 'Ondina', il concerto dal vivo in programma il 4 novembre al Conservatorio di Torino Giuseppe Verdi, eseguito dall'Orchestra Filarmonica di Torino, diretta da Giampaolo Pretto, e frutto di un arrangiamento in collaborazione con Federico Bisozzi, progettato nell'ambito della mostra 'Concertino per il mare' di Renato Leotta a cura di Marcella Beccaria in corso al Castello di Rivoli-Museo di Arte Contemporanea.

Organizzato dal Castello di Rivoli, il concerto segue quello di esordio del settembre 2022 alla Biennale di Istanbul, eseguito dai musicisti della Borusan Istanbul Philharmonic Orchestra in collaborazione con Bisozzi. L'opera nasce dallo studio della Posidonia oceanica, pianta endemica del Mediterraneo che verso la fine del periodo Cretaceo, 120 milioni di anni fa, migrò dalle terre all'ambiente marino seguendo un percorso evolutivo. Osservato controluce, ogni segmento di fogliame è, secondo l'artista, comparabile a un pentagramma e la pigmentazione appare come un susseguirsi di note. Evocando il rapporto natura-cultura, Leotta ha elaborato una partitura musicale con la collaborazione di un compositore e di musicisti.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA