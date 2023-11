In mostra a Torino quadro con Meloni tatuata con fascio littorio

Alla fiera The Others-Art Fair di arte contemporanea, inaugurata oggi a Torino, è esposto un quadro che rappresenta la premier Giorgia Meloni con tatuato sulla spalla un fascio littorio e una svastica. L'opera è Javier Scordato, un artista di origini argentine che vive in Italia, che già nel 2017 aveva fatto discutere con un quadro che raffigurava l'ex sindaco di Torino Piero Fassino nudo, con le foto dei marò al posto delle parti intime, opera poi rimossa dall'esposizione.

La nuova opera di Scordato, appena terminata, si intitola 'Nazi-one (tabù istituzionale)' ed è realizzata ad olio su una tela di 130x85 esposta nello stand 'Velato rivelato' "Il tatuaggio - spiega l'artista - rivela le radici di Giorgia Meloni, quello che lei non dice. Non ha mai abbandonato la sua formazione politica, per lei l'antifascismo è un tabù.

Viviamo in un Paese in cui la democrazia è nata dalla lotta della Resistenza - aggiunge Scordato - e pare incredibile che il governo attuale consideri l'antifascismo e questi principi come dei tabù, è una cosa imbarazzante"



