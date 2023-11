A Torino CloveChard, in giardino una mostra dedicata ai clochard

Il mondo dei clochard, la vita 'poetica', ma anche tragica delle persone senza fissa dimora è il cuore della terza edizione della mostra CloveChard al Giardino Sambuy di Torino promossa da Caus (Centro Arti Umoristiche e Satiriche) di Raffaele Palma dal 5 al 15 novembre.

Quasi un contrappunto alla settimana dell'arte contemporanea torinese che si chiude domenica 4 novembre e che vede arrivare a Torino collezionisti da tutto il mondo.

Si tratta di 14 opere di altrettanti scultori che verranno posizionate sulle panchine del giardino Sambuy. Parallelamente alla mostra polimaterica vi è una sezione dedicata alla poesia con testi realizzati da 22 poeti, stampati su foglietti e 'controfirmati' da un clochard per essere distribuiti gratuitamente al pubblico.

"Scopo della mostra, realizzata insieme a numerose associazioni del territorio - spiega Raffaele Palma - è sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità cittadine sul tema dei senza tetto". La mostra ha ottenuto i permessi dall'Assessorato al Verde Pubblico di Torino e dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti.

Tutte le opere sono realizzate in cartone, carta, plastica, legno, stoffa, lana, ovvero i materiali usati dai senza tetto, e sono quindi soggette a deterioramento per evidenziare la condizione di forte disagio dei clochard.

CloveChard" è la terza iniziativa del Caus dedicata ai senza tetto, dopo ClochArt, nel 2021, una mostra di ritratti di clochard, e ClocharDesign', nel 2022, realizzata da designers e industrial design che avevano progettato e in parte prodotto, piccoli supporti in aiuto alle persone fragili.



