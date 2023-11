A Torino aperte le lavanderie di Papa Francesco

Arriva a Torino 'La Lavanderia di Papa Francesco', uno spazio allestito con docce, due lavatrici e due asciugatrici accessibili gratuitamente per le persone indigenti e i senza fissa dimora che avranno a disposizione anche saponi e detersivi per l'igiene personale e per lavare i panni. Il progetto è stato realizzato su proposta di Procter & Gamble e la Comunità di Sant'Egidio di Torino, con l'Elemosineria apostolica e la collaborazione di Haier Europe.

Due le sedi scelte: la parrocchia di San Giorgio Martire in via Barrili e il centro 'La sosta' in via Giolitti.

"Quando Bergoglio è stato scelto come Papa la prima cosa che ha fatto è stata la lavanderia sotto il colonnato di San Pietro, segno dell'attenzione alla persona. Finalmente siamo arrivati anche a Torino: questo è un messaggio che anche in una città ricca c'è gente che sta male e senza di noi non riesce ad andare avanti" ha spiegato il cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere apostolico di Papa Francesco, oggi a Torino per il taglio del nastro.

"La nostra missione - ha aggiunto Riccaldo Calvi, direttore comunicazione Procter & Gamble - è quella di migliorare la qualità della vita delle persone, attraverso i prodotti ma anche con azioni concrete come la lavanderia. Un progetto semplice a servizio della comunità e delle persone indigenti che attraverso la pulizia personale e del bucato ritrovano la dignità".

"La lavanderia - ha osservato Daniela Sironi, presidente della Comunità di Sant'Egidio Piemonte - può sembrare una cosa non essenziale, ma è importante sentire il profumo di bucato pulito che ricorda quello di casa ed è una questione di dignità personale, potersi lavare e cambiare significa sentirsi persona in mezzo alle altre persone".



