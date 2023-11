4 novembre, vetrine dedicate all'Arma ad Asti e 4 paesi

Una vetrina con cui "Asti affida la città all'Arma" è stata inaugurata questa mattina in piazza San Secondo, alla presenza del comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Paolo Lando. La vetrina è allestita con due manichini femminili, uno rappresentante un carabiniere donna in uniforme attuale e l'altro una Dama del Palio, indossante un costume medioevale astigiano, la quale affida la città, rappresentata in un plastico con in evidenza le torri cittadine, al militare.

L'iniziativa si inserisce nella celebrazione del 4 novembre, giorno dell'unità nazionale e festa delle Forze Armate, ricorrenza che il comando provinciale dei Carabinieri di Asti ha deciso di celebrare attraverso l'allestimento di cinque vetrine "tematiche" collocate nei centri più significativi dell'Astigiano in un ideale itinerario alla "scoperta" dell'Arma.

Oltre a quella di Asti, le altre vetrine sono a Canelli (La componente Radiomobile "a cavallo" dei secoli), Costigliole d'Asti (I Reparti Speciali-I Carabinieri Forestali e il Nucleo Elicotteri), Villanova d'Asti (Missioni all'estero. Dal 1855 fuori dai confini nazionali) e San Damiano d'Asti (L'Arma dei Carabinieri in musica) e saranno scoperte nel corso di una cerimonia "itinerante" il 3 novembre a partire dalle 12,30, e resteranno visibili fino a domenica 5 novembre.

I cinque allestimenti sono stati curati da Samantha Panza, maestro d'arte, con il contributo oltre che dei militari del comando provinciale, dai carabinieri forestali del Nucleo di Asti, dal Nucleo Elicotteri di Volpiano e dalle Sezioni astigiane dell'Associazione Nazionale Carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA