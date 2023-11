Scoperto terzo atto sacrilego nelle chiese alessandrine

Un altro atto sacrilego ad Alessandria. Preso di mira questa volta il santuario della Beata Vergine Addolorata, nella centrale via San Giacomo della Vittoria, dove il Cristo è stato staccato dalla croce all'interno di un confessionale e gettata a terra. Nei giorni precedenti erano state interessate la parrocchia di Santo Stefano nella piazza omonima e la chiesa della Confraternita di San Giovannino in corso Roma. Lo fa sapere l'associazione Spazioidea che, su affidamento della Curia diocesana, si occupa di garantire l'apertura e i lavori di manutenzione dell'edificio sacro che non è abitato stabilmente da un sacerdote.

Il presidente Gino Bottin non ha dubbi quanto successo possa collegarsi ai precedenti fatti nelle altre due chiese. "Non ha, invece, nulla a che vedere con il furto di un altro crocifisso, completo, il mese scorso: lì si è trattato di un'azione a scopo di lucro, qui di atto sacrilego". L'associazione provvederà domani a presentare denuncia.

Sempre domani ad Alessandria, intanto - come annunciato sui social dal sindaco Giorgio Abonante - si riunirà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, la cui convocazione è stata sollecitata dal primo cittadino anche per i recenti problemi di 'malamovida'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA