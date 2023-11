Savigliano e 11 Comuni alleati per bandi e progetti integrati

Savigliano è capofila di una 'squadra' di 12 Comuni dell'area che hanno sottoscritto un'intesa per partecipare a bandi ed attrarre risorse per progetti integrati.

Oltre a Savigliano ne fanno parte Caramagna, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Racconigi, Ruffia, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco.

Dopo aver dato vita ad un'unica struttura, il Comune Savigliano - in quanto capofila - metterà a disposizione un proprio staff, a beneficio anche degli altri Comuni. Il prossimo passo sarà l'individuazione di un partner privato che accompagni il gruppo di Comuni nell'adesione ai bandi.

"Quando si uniscono le forze per il bene del territorio non si può che essere felici - afferma il sindaco di Savigliano Antonello Portera -. Questa convenzione ha come valore aggiunto il fatto che Comuni diversi, ma vicini, vogliano fare squadra per contare di più e portare avanti politiche di sviluppo territoriale in forma associata. Siamo certi che questo progetto porterà buoni frutti per il nostro territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA