Mamma e bimbo rischiano per una massa nel cuore, salvati

Potevano morire entrambi, la mamma e il suo piccolo, perché il cuore della donna era oppresso da una massa benigna che bloccava la valvola mitralica, li hanno salvati entrambi un insieme di equipe mediche, con un doppio intervento di urgenza all'ospedale Molinette della Città della Salute di Torino.

La partoriente, 38 anni, con gravidanza a termine, era arrivata in condizioni critiche in un altro ospedale cittadino, il Maria Vittoria. Trasferita alle Molinette, è stata sottoposta a taglio cesareo d'urgenza. Subito dopo i chirurghi hanno operato la donna, messa in circolazione extracorporea, rimuovendo la massa benigna.



