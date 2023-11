Da Canaletto a Ontani, l'arte di tutti i tempi a Flashback

Da Canaletto a Ontani, da Hayez a Schifano, dalle arti decorative a quelle figurative: è un viaggio nell'arte di tutti i tempi - antica, moderna e contemporanea - quello proposto da Flashback Art Fair 2023.

L'undicesima edizione della fiera apre le porte dal 2 al 5 novembre in corso Lanza 75, sede di Flashback Habitat, Ecosistema per le Culture Contemporanee, il nuovo centro artistico indipendente di 20.000 metri quadri a pochi passi dal centro di Torino. Nelle stanze allestite dalle gallerie si incontrano grandi capolavori: Pollock di Luigi Ontani della Galleria dello Scudo, Testa di filosofo antico di Tiepolo della Galleria Giamblanco, Odalisca di Francesco Hayez. Tre gallerie ospitano le opere dell'artista piemontese Piero Fogliati, tra cui Prisma meccanico della Lorenzelli Arte. Un'installazione video di Fannidada è dedicata al romanzo Il mondo della memoria di Italo Calvino: si vede di sera dal corridoio che unisce le palazzine A e D. "Questa edizione - spiegano le direttrici Ginevra Pucci e Stefania Poddighe e l'artista Alessandro Bulgini - è dedicata alla Metamemoria, la consapevolezza della nostra memoria. La fiera in quanto attivatore di immagini e conoscenza è lo strumento che ci permette di rivivificare, riattivare, ricontestualizzare. Le informazioni vengono fissate utilizzando colori, immagini, emozioni e associazioni. Le opere contribuiscono alla creazione di queste mappe mnemoniche; è così che le gallerie di questa undicesima edizione concorrono in modo determinante alla creazione di un universo di immagini, composito e affascinante, che ripercorre la storia della vita e dell'uomo. Grazie a queste tracce di esperienza passata, l'individuo riesce ad affrontare situazioni di vita, presente e futura".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA