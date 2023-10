Verbania, al via lavori da 5,3 mln in piazza Ranzoni

Sono cominciati oggi i lavori di riqualificazione di piazza Ranzoni a Verbania Intra.

L'intervento riguarda, oltre alla piazza, la porzione di lungolago tra il porto e l'edificio dell'ex imbarcadero.

L'intervento, che costerà complessivamente 5,3 milioni di euro, di cui 5 milioni e 153 mila di fondi Pnrr, prevede la liberazione del lungolago dalle auto (l'area oggi è occupata da un parcheggio), per trasformarlo in un'estensione della piazza, avvicinandolo al centro cittadino anche grazie a una maggiore apertura visuale verso il lago. Piazza e lungolago rimarranno comunque separate dalla strada statale 34 del lago Maggiore.

Il progetto prevede inoltre il rifacimento della pavimentazione, la piantumazione di alberi e l'aumento delle superfici drenanti. In questa prima fase, i lavori interesseranno soltanto il lungolago.



