Un maxi pacco natalizio per i bimbi del Regina Margherita

Un gigantesco pacco natalizio composto da oltre 300 lavoretti realizzati da altrettante classi delle scuole primarie e dell'infanzia del Piemonte e che avranno come tema 'il regalo che vorreste fare ai bimbi del Regina Margherita'. E' la nuova formula scelta per questa edizione del tradizionale Concorso Scuole che Fondazione Forma propone anche quest'anno come uno dei momenti del Raduno dei Babbi Natale all'ospedale infantile di Torino.

Lanciato oggi alla scuola elementare di La Loggia (Torino), il concorso vedrà centinaia di bambini impegnati a realizzare il loro tassello per il maxi pacco natalizio che il 3 dicembre sarà montato in piazza Polonia, ribattezzata per l'occasione piazza Lapponia, per essere visto da tutti i piccoli ricoverati.

"E' un'edizione particolare dei Babbi Natale - spiega Fondazione Forma - perché dopo 3 anni torniamo in piazza tutti insieme, in un'unica data e per celebrarla al meglio abbiamo pensato di realizzare qualcosa di completamente nuovo e di unire le forze".

Altra novità, alcuni dei lavori saranno poi esposti al Museo A come Ambiente, al Museo Storico di Reale Mutua e al centro del riutilizzo 'Triciclo'. Tutte le opere del concorso potranno comunque essere acquistate con un'offerta libera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA