Torino sarà la prima città con un comitato etico per l'Ai

Torino sarà la prima citta italiana a dotarsi di un comitato etico per l'intelligenza artificiale.

La giunta comunale, infatti, ha approvato oggi una delibera che stabilisce la costituzione di un 'board sull'uso etico per le tecnologie emergenti' costituito da esperti multidisciplinari, sia interni che esterni all'amministrazione civica, e che opererà in connessione con l'assessorato alla Transizione ecologica e digitale e all'Innovazione e con il Servizio Innovazione e Fondi Europei.

Il comitato avrà un compito di indirizzo consultivo per la Città per rendere coerenti i progetti in tema di innovazione e per analizzare l'impatto che le nuove tecnologie possono avere rispetto alle politiche dell'amministrazione.

"Le tecnologie emergenti - dice l'assessora Chiara Foglietta - sono parte integrante della nostra società e rappresentano un volano di sviluppo in grado di offrire notevoli benefici sia a livello economico che di impatto concreto nella vita delle persone, ma attorno al quale occorre prestare particolare attenzione e sensibilità".

Con l'istituzione di questo board "la Città - conclude l'assessora Foglietta - vuole quindi continuare il grande lavoro che sta portando avanti nel processo di transizione digitale, ma guidandola secondo principi etici e di responsabilità che la accompagnino in questo percorso di trasformazione".



