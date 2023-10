Sequestrati articoli per la cura del corpo non sicuri al mercato

I funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Vercelli e i militari della Guardia di Finanza di Vercelli hanno sequestrato, in un mercato cittadino, oltre 700 articoli per la cura del corpo, non conformi alla normativa sulla sicurezza dei prodotti. Si tratta di 56 lime per unghie, 348 unghie finte, 290 fermagli per capelli e 27 bracciali. Erano messi in vendita da un ambulante e la merce è stata individuata dopo la perlustrazione dell'area mercatale compiuta dal personale dell'Agenzia e dai militari della Gdf militari del Corpo in abiti civili.

"L'attività 'sul campo' che segue un'analoga operazione conclusa, nel mese di giugno, congiuntamente da Agenzia delle dogane e dei monopoli e dalla Guardia di finanza a Vercelli, va inquadrata - si legge in una nota - nell'ambito delle intese di coordinamento e di sinergia operativa raggiunte dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza con il Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Vercelli, a seguito della sottoscrizione nell'aprile scorso a Roma del protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli".



