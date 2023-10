Progetto da 7 mln euro per il nuovo porto turistico di Verbania

A distanza di dieci anni dalla tempesta di onde e vento che distrusse quello vecchio, Verbania potrebbe finalmente riavere un porto turistico sul lago Maggiore. Questa mattina è stato presentato il progetto della società Marina di Verbella che, con un investimento da 7 milioni di euro, vorrebbe realizzarlo entro il 2025 in località Pallanza, per totali 150 posti.

Il progetto è già stato presentato al ministero dell'Ambiente, che ha chiesto alcuni approfondimenti relativi alle opere di compensazione. "Contiamo di inviare tutto entro metà novembre - riferisce l'architetto e progettista Antonio Montani -. Il porto è pensato per essere sostenibile da ogni punto di vista. Prevediamo zero consumo di suolo, nessuna opera a terra e una struttura totalmente reversibile". "Più che un porto, è un attracco - aggiunge Marco Diana, amministratore delegato di Marina di Verbella -. Copre una superficie di 2200 mq e avrebbe 150 posti".

Per il sindaco Silvia Marchionini, "avere un porto turistico dopo quanto successo dieci anni fa è molto importante, anche per attrarre una fascia di turisti che altrimenti fatichiamo a far arrivare qua".



