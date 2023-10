Paratissima, 400 artisti per l'ultima edizione alla Cavallerizza

Paratissima saluta la Cavallerizza con una grande edizione. Dal 1 al 5 novembre saranno più di 400 gli artisti, dieci le mostre e venti i curatori su una superficie di oltre 15.000 metri quadrati. È l'ultimo anno che la fiera si svolge nella sede patrimonio Unesco nel cuore della città di Torino.

Il tema scelto per la XIX edizione è "Eye Contact - Match with Art", un invito rivolto al pubblico nel traslare il contatto visivo che si crea tra due persone, al contatto tra persona e opera d'arte. L'espressione eye contact, tradotta in italiano con "contatto visivo", è nata intorno al 1960: l'arte esposta, visiva per natura, non usa il linguaggio verbale per comunicare, assumendo un significato diverso a seconda dello sguardo di chi osserva. Tra le dieci mostre Liquida Photofestival - Winter Edition. Paratissima Eye Contact - hanno spiegato le curatrici Francesca Canfora e Laura Tota - prevede anche attività rivolte al pubblico come il palinsesto Paratissima Live, powered by Compagnia dei Caraibi, panel di incontri, talk e performance che accompagna il pubblico per tutta la durata della manifestazione, tra arte, architettura, nuove tecnologie, società e attualità, spiritualità e musica,. L'offerta si amplia anche ai più piccoli con laboratori creativi di Paratissima Kids, attività laboratoriali che permettono di coinvolgere i bambini nella creatività e nell'arte contemporanea. "Siamo ancora alla ricerca della nuova sede. Vorremmo gestire un posto per 5-10 anni e serve quindi un investimento importante che noi non possiamo fare dal momento che siamo un'impresa sociale", spiega il ceo di Paratissima Lorenzo Germa che cita tra gli spazi da valutare quelli della ex Superga: la gara si chiude il 14 novembre e servirebbe almeno un paio di milioni.

"Il prossimo anno Paratissima festeggerà i 20 anni e dovrà farlo in una sede adeguata. Noi continueremo a supportarla", ha aggiunto Francesca Gambetta della Compagnia di San Paolo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA