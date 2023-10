Nominata la nuova direttrice della Gam, è Chiara Bertola

Chiara Bertola è la nuova direttrice della Gam (Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea).

E' stata scelta - come da delibera del consiglio direttivo della Fondazione Torino Musei - doppo le valutazioni della commissione valutatrice esterna che ha esaminato tutte le candidature presentate.

La commissione era formata da Sylvain Bellenger, direttore Generale del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Elena Filipovic, Direttrice della Kunstmuseum Basel, Lorenzo Giusti, Direttore della GAMeC di Bergamo, Chiara Parisi, direttrice del Centre Pompidou-Metz e Alberto Salvadori, del Magazzino Italian Art New York e direttore ICA Milano.

Sulla base delle risultanze delle valutazioni e delle motivazioni indicate dalla Commissione, il consiglio direttivo, con "consenso convinto ed unanime", ha nominato Chiara Bertola, rilevando nel profilo "una solida esperienza nella gestione di istituzioni museali e una profonda comprensione delle specificità del Museo e delle sue esigenze".

"Esprimo piena soddisfazione per la nomina di Chiara Bertola alla direzione della Gam - dichiara Massimo Broccio, Presidente della Fondazione Torino Musei. Ringrazio la qualificata commissione per il prezioso lavoro svolto che ha consentito al consiglio direttivo l'individuazione di una professionalità con una solida esperienza nella gestione di istituzioni museali e all'altezza di garantire il cambiamento necessario ad affrontare le future sfide della Gam".

Nata a Torino nel 1961, Chiara Bertola vive e lavora a Venezia. È curatrice del progetto di arte contemporanea "Conservare il futuro" alla Fondazione Querini Stampalia di Venezia dal 1999 a oggi. Dal 2014 è socia fondatrice della Venice Gardens Foudation di Venezia, è stata direttrice artistica dell'Hangar Bicocca di Milano dal 2009 al 2012. Dal 1996 a 1998 è stata presidente della Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia. E' stata curatrice del "Padiglione Venezia" della Biennale Internazionale d'Arte di Venezia e della XV Quadriennale di Roma. Venezia (2022).



