Milano-Cortina: Zangrillo, bob a Cesana occasione da non perdere

"È necessario valorizzare questo impianto, che è operativo, in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Si tratta di una scelta ragionevole nell'ottica di un vero e proprio risparmio economico e, soprattutto, ambientale.

Un'occasione che non possiamo farci sfuggire per il Piemonte e per l'Italia". Così il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, che oggi ha partecipato al sopralluogo all'impianto di Cesana, in Valle di Susa (Torino), con il vicepremier Antonio Tajani e il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio.



