Dall'antico Egitto al design, lungo viaggio nell'antiquariato

Un viaggio nel tempo e nello spazio, dall'archeologia egizia di Battista Belzoni ai tappeti tibetani, passando per il futurismo italiano e il design di modernariato. Per il settimo anno 'Apart art and antiques fair' mette in mostra a Torino il meglio dell'antiquariato riunendo 32 gallerie da tutta Italia. Organizzata dall'Associazione Piemontese Antiquari, la mostra è in programma dall'1 al 5 novembre alla Promotrice delle Belle Arti e accoglie i visitatori con due grandi opere contemporanee dell'artista americano Jason Dodge accanto al bronzo di Odoardo Tabacchi 'Ugo Foscolo dopo il trattato di Campoformio' e alla scultura 'Avanti!', testa di garibaldino di Alessandro Massarenti.

Caratteristica della mostra - sottolinea Aldo Ajassa, presidente Apa - "quella di essere l'unica in Piemonte, e fra le poche in Italia, con un comitato di esperti che analizza tutte le opere prima dell'apertura". "Quello dell'antiquariato - dice la presidente Ascom, Maria Luisa Coppa - è un settore che a Torino ha radici storiche e che ha anche funzione turistica e 'Apart', che apre idealmente il mese dell'arte contemporanea, traccia una linea di congiunzione tra il passato, il presente e il futuro".

Un evento "di prestigio - aggiunge l'assessore comunale al Commercio, Paolo Chiavarino - che sta crescendo di anno in anno, in una città che ha riscoperto una vocazione turistica, culturale e commerciale". Ad affiancare la mostra, una serie di incontri e conferenze con storici dell'arte, rappresentanti museali, egittologi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA