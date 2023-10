Basket: consegnato a Ettore Messina il 5/o premio 'Nico Messina'

Tortona si conferma ai vertici del basket italiano. Non solo sul parquet, ma anche per riconoscimenti e premi. Nella serata del 30 ottobre al Teatro Civico è stato consegnato il premio 'Nico Messina' a Ettore Messina, capo allenatore dell'EA7 Emporio Armani Milano.

Promosso dal Comitato Regionale Fip della Basilicata - Nico Messina era nato a Potenza - il riconoscimento onora la memoria dell'allenatore che scoprì, tra gli altri, Dino Meneghin.

Presente in sala, il cestista veneto il 3 agosto ha inaugurato in città proprio il campo intitolato a Nico Messina.

"Se oggi Tortona milita in A, con successi indiscussi - ha detto il sindaco Federico Chiodi - non possiamo dimenticare che è anche grazie a una lunga e meravigliosa storia. E ai contributi di personaggi, come Messina, che hanno fatto crescere passione e qualità della pallacanestro in città".

Il coach lucano negli anni '50 insegnava a Tortona e ha iniziato la carriera di allenatore proprio con il Derthona, lanciando la squadra nel percorso che ha portato fino ai risultati di oggi.

"Da un Messina a un altro, consegniamo il riconoscimento a uno degli allenatori più titolati. A lui un unico appunto, da tifoso del Derthona: coach, la prossima volta potrebbe distrarsi un po' e lasciarcela vincere una partita ogni tanto", ha scherzato il sindaco Chiodi Questa sera la Bertram Derthona affronta la prima trasferta europea contro il Tofas nella Champions League di basket.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA