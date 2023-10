BasicNet, nei nove mesi cresce il fatturato (+5,3%)

Non rallenta la crescita di BasicNet. Nei primi 9 mesi 2023 il fatturato consolidato è pari a 297,5 milioni, il 5,3% in più dello stesso periodo del 2022; vendite aggregate dei prodotti a marchi del gruppo a 858,4 milioni di euro. Stabile l'ebitda a 44,7 milioni (+1,3%) che registra una leggera crescita rispetto ai 44,1 milioni deli primi 9 mesi 2022. I risultati sono stati approvati dal consiglio di amministrazione, che per la prima volta si è riunito nella sede milanese del Gruppo, il BasicVillage Milano.

Nei primi 9 mesi del 2023 sono stati pagati dividendi per circa 9 milioni di euro e acquistate azioni proprie per 1,7 milioni.

Le vendite dei licenziatari commerciali e dirette si confermano in crescita in Europa (+6,6%), regione che rappresenta oltre il 71% delle vendite aggregate, mentre si riducono in altre regioni (Americhe -31,5%, Asia e Oceania -25,1%, Medio Oriente e Africa -10,8%), per un calo in alcuni mercati, che "nel periodo precedente avevano registrato performance di crescita straordinarie"



