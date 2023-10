Barriere architettoniche,377 Comuni chiedono fondi per toglierle

Sono 377 i Comuni piemontesi che hanno presentato domanda di fondi per l'eliminazione delle barriere architettoniche che ostacolano la mobilità delle persone. E' il dato emerso dalla risposta dell'assessore regionale Chiara Caucino all'interpellanza presentata da Silvio Magliano (Moderati) sui piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) in Piemonte, in relazione alla deliberazione della Giunta regionale del 16 febbraio.

"Di queste 377 domande - ha spiegato l'assessore - è stato possibile soddisfarne 130 (più una parzialmente) a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili, pari a 865.118 euro.

Dalle domande raccolte si evidenzia un fabbisogno di 1 milione e 559 euro".

Si tratta di fondi statali, distribuiti alle Regioni, derivanti da un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022 che mira a incentivare la progettazione dei Piani.

Caucino ha evidenziato la "necessità di reperire altre risorse senza indugio, lavorando insieme agli altri assessori interessati, Maurizio Marrone e il vicepresidente Fabio Carosso".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA