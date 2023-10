Amazon apre nuovo centro ad Alessandria, 400 posti di lavoro

Amazon aprirà entro fine 2024 un Centro di approvvigionamento ad Alessandria, con 400 posti di lavoro a tempo indeterminato entro 3 anni. La retribuzione lorda iniziale sarà di 1.764 euro al mese, l'8% in più rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale. L'annuncio è stato dato oggi, con la simbolica posa della prima pietra in Strada Kennedy nel sobborgo di Spinetta Marengo. L'investimento è di oltre 120 milioni.

"Negli ultimi 13 anni - sottolinea Stefano Perego, vice presidente Amazon Customer Fulfilment Nord America ed Europa - abbiamo investito in modo significativo in Italia e assunto, in un ambiente di lavoro sicuro, moderno e inclusivo, 18mila persone di talento. Alessandria rappresenta l'ennesima conferma del nostro impegno a continuare a investire anche in Piemonte, dove già lavorano in 3.700".

"L'impianto di Alessandria - aggiunge il sindaco Giorgio Abonante - è l'unico di questo tipo nel Paese e garantirà la razionalizzazione della logistica delle merci di Amazon. Una caratteristica che si sposa perfettamente con la vocazione di Alessandria, impegnata a ridefinire il suo rapporto con la logistica".

"Si certifica - dice l'assessore regionale del Piemonte Marco Gabusi - l'importanza strategica di questo territorio nel nord ovest italiano. Vogliamo accompagnare tutti gli investitori con la realizzazione delle infrastrutture necessarie a consolidare e accrescere queste opportunità".

Per Douglas Benning, console generale degli Stati Uniti a Milano, questo Centro tecnologicamente avanzato e le centinaia di posti di lavoro che creerà "mostrano il beneficio che deriva all'Italia dalle nostre relazioni".



