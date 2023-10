Truffe agli anziani, allarme nel Vercellese per episodi in serie

In provincia di Vercelli è allarme truffe agli anziani. Nell'ultima settimana sono state presentate ai carabinieri diverse denunce su tutto il territorio: il caso più grave riguarda una 72enne di Vercelli, chiamata al telefono da una donna che si spacciava per la figlia. La truffatrice, asserendo di aver causato un incidente stradale e dovendo versare una cauzione, si è fatta consegnare dalla vittima contanti e gioielli per 30mila euro. Analoga sorte per una 84enne della Valsesia, che ha consegnato ad un finto avvocato circa 12mila euro tra contanti e monili.

Una coppia di 81 e 75 anni è stata truffata da un falso operatore dell'azienda dell'acqua, che, bussando alla porta di casa, si è fatto consegnare ori e gioielli dicendo che avrebbe provveduto a difenderli dalla corrosione. Infine truffe da finti carabinieri sono state sventate a Crescentino.

Il comando di Vercelli sta indagando per risalire agli autori delle frodi, mettendo in guardia i cittadini sui raggiri, per i quali "una telefonata al 112 è sempre d'aiuto".



