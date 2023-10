Torino, nasce una sezione di scuola dell'infanzia in ospedale

Il Consiglio comunale di Torino ha approvato alcune modifiche alla rete scolastica cittadina. La delibera stabilisce la nascita del nuovo Istituto comprensivo 'Pacchiotti - via Revel, l'istituzione di una sezione di scuola dell'infanzia presso l'ospedale infantile Regina Margherita e la creazione di una sezione a tempo pieno di scuola dell'infanzia all'istituto comprensivo 'Vittorino da Feltre'.

In merito all'istituzione del nuovo istituto comprensivo, la Giunta ha evidenziato che la Città "non avrebbe ritenuto opportuno un ulteriore intervento sulla rete scolastica ma gli interventi di riorganizzazione si sono resi necessari per le disposizioni normative nazionali e regionali che disciplinano le modalità relative al numero minimo di alunni necessario per l'attribuzione alle istituzioni scolastiche di un dirigente scolastico".

La delibera è stata accompagnata da un ordine del giorno delle consigliere Pd Lorenza Patriarca e Nadia Conticelli che impegna sindaco e Giunta "a sollecitare i parlamentari piemontesi a proporre in commissione parlamentare la possibilità di riconsiderare lo Schema di Decreto interministeriale che definisce l'organico dei dirigenti scolastici e la sua distribuzione tra le regioni per il triennio 2024/2027".



