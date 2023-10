Sicurezza e gestione ambientale, 3 riconoscimenti a uBroker

La società piemontese 'uBroker', che dal 2015 ha erogato utilities a circa 240mila italiani, ha ottenuto tre nuovi riconoscimenti: gli attestati Uni En Iso 45001:2018 sui "Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro" e l'Uni En Iso 14001:2015 per i "Sistemi di gestione ambientale", sono frutto dell'audit tenuto da 'Bureau Veritas Italia', ente leader nel mondo delle certificazioni internazionali. Il terzo riconoscimento, rilasciato da Tuv Reinhland,. multinazionale tedesca specializzata in compliance, ha validato il 'Processo di gestione del ciclo attivo' di 'uBroker Spa' dichiarando la qualità dei processi e il miglioramento delle performances delle aree Crediti e Legale.

"Proseguiamo convinti sul percorso intrapreso: lavoro, coraggio e successo integrando risorse umane, ambiente e clienti in un processo socioeconomico sempre più sostenibile", commenta Cristiano Bilucaglia, ceo di 'uBroker spa'.



