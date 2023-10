Share Festival, l'intelligenza artificiale ai confini con l'arte

L'arte e l'Intelligenza Artificiale si incontrano nella settimana torinese dell'arte, nel 17/o Share Festival, prodotto da The Sharing, dal titolo 'Elaborator, The heart of the Artificial Intelligence', dal 31 ottobre al 5 novembre, alla Cavallerizza Reale in collaborazione con Paratissima.

Come scrive il direttore Bruce Sterling "Allo Share Festival abbiamo anni di esperienza nel campo dell'arte 'generativa', creata a partire da programmi e processi. Un'esperienza ci è venuta in aiuto nel mezzo dell'attuale mania, che circonda l'intelligenza artificiale. I lavori che abbiamo selezionato rappresentano lo stato dell'arte dell'intelligenza artificiale, ne adottano tecniche e interrogativi".

Cuore dell'evento è il premio internazionale Share Prize in cui una giuria di esperti seleziona le opere che meglio riflettono sull'uso dell'intelligenza artificiale. Quest'anno Share Festival presenta anche 'Versificatore', un progetto mirato ad unire arte, tecnologia e letteratura e ispirato al racconto di Primo Levi incluso nella raccolta Storie Naturali del 1966, che pone domande sul ruolo della tecnologia, sull'autenticità della creazione artistica e sulla distinzione tra il pensiero umano e meccanico. "Primo Levi - spiegano gli organizzatori - ha anticipato discussioni riguardanti l'intelligenza artificiale e la creatività: nel racconto di Levi un poeta, la sua segretaria e un commerciante internazionale di macchine per ufficio si scontrano con le implicazioni etiche e pratiche dell'automatizzazione della letteratura. Erano le stesse difficoltà che le compagnie multimiliardarie devono affrontare al giorno d'oggi".



