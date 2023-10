Per le Volanti della Polizia di Asti un secondo defibrillatore

Da oggi la Polizia di Stato di Asti - e in particolare la Squadra Volanti in servizio - potrà usare un secondo defibrillatore semiautomatico esterno (Dae), pensato per il soccorso vittime di sospetto arresto cardiaco.

Lo strumento è stato donato dall'Unione Industriali della Provincia di Asti. Presenti alla cerimonia, oltre al questore di Asti, Marina Di Donato, anche il medico della polizia Cosimo Esposito e il presidente dell'Unione Industriali, Andrea Amalberto.



