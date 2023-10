Ogr Talks, Alessandro Barbero protagonista il 27 novembre

La storia torna sul palco della Sala Fucine alle Ogr Torino domenica 27 novembre alle 17.

Alessandro Barbero è il prossimo protagonista degli Ogr Talks, la rassegna di incontri dedicati alla cultura contemporanea. Lo storico presenterà il suo nuovo saggio, edito da Laterza, "All'arme! All'arme! I priori fanno carne!": ci troviamo a Firenze il 20 luglio del 1378, nel cuore della rivolta dei Ciompi, quando un artigiano grida 'All'arme! All'arme! I priori fanno carne!' per incitare le masse alla ribellione.

Barbero dalle cronache dell'epoca ci restituisce la concitazione, l'entusiasmo e la determinazione di chi decide di lottare per cambiare il futuro. Queste rivolte popolari, seppur brevi, hanno lasciato un'impronta indelebile nella memoria collettiva, dimostrando che i ribelli avevano chiare rivendicazioni e agivano con consapevolezza. .

Alessandro Barbero era già stato ospite di Ogr Talks lo scorso 27 marzo per un appuntamento andato sold out dopo poche ore,.



