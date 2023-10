Maltempo nell'Alessandrino, chiusa provinciale e frana vicino A7

Giornata di maltempo in provincia di Alessandria, in particolare nell'area sudorientale, al confine con la Liguria. Forti temporali nelle vallate appenniniche, comprese tra i torrenti Stura, Lemme, Piota, Scrivia e Borbera. Le precipitazioni - come fatto sapere dalla Protezione Civile - hanno localmente superato accumuli di 100 millimetri di pioggia, creando situazioni di criticità idrogeologica. In forma precauzionale, per il rischio di esondazione del rio Vargo, è stata chiusa la strada provinciale 135 tra l'intersezione con la provinciale 142 e la periferia di Stazzano.

Ad Arquata Scrivia allagamenti in alcune strade, garage e seminterrati. "Il problema principale - spiega il vicesindaco Nicoletta Cucinella - resta la quantità delle precipitazioni.

Sapevamo dell'allerta meteo con codice giallo ed eravamo preparati, ma il sistema di smaltimento non è adeguato per volumi elevati in poco tempo".

In Val Lemme chiuso il guado di Gavi; problemi con i rii nella vicina Voltaggio.

Disagi anche sull'autostrada Milano-Genova, dove sono segnalati allagamenti e uno smottamento tra i caselli di Ronco Scrivia e Isola del Cantone (Genova).



