Maestri di Cantina, in tv puntata con 'Chicche del Piemonte'

Dal 6 novembre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, è online 'Maestri di Cantina - Winery Masters', primo format di intrattenimento dedicato alle cantine vitivinicole e ai produttori. Ogni episodio, che dura 35 minuti, è una sfida fra tre aziende coinvolte in tre prove: terroir e cantina, esperienza di cantina e degustazione con storytelling, poiché ciascun Maestro sceglie un vino da presentare e raccontare in circa un minuto. Giudici della competizione, diversi di volta in volta, saranno un esperto appartenente al mondo del vino e un influencer.

Il titolo di ogni episodio svela la tematica che lega i tre protagonisti: per 'Chicche del Piemonte' saranno protagonisti Guido Alleva di Tenuta Santa Caterina, a Grazzano Badoglio (Asti), Alessandro Locatelli di Rocche Costamagna, a La Morra (Cuneo) e Lidia Carbonetti di Rocco di Carpeneto (Alessandria).

"La novità è che i produttori non vengono messi in competizione sul vino, ma sulla loro capacità di raccontare al meglio, non solo il loro vino, ma anche tutto ciò che ci sta intorno, affermano le autrici del format, la wine educator Alessandra Fedi, che ne è anche la conduttrice, e Alessandra Cardone, che firma la regia. Casa di produzione è RedFir del Gruppo Hellodì di Milano.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA