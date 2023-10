Luisa Papotti nuovo presidente del Museo Risorgimento di Torino

Luisa Papotti, per anni Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino, è la nuova presidente del Museo Nazionale del Risorgimento italiano di Torino. L'ha nominata, nella sua prima seduta, il rinnovato consiglio di Indirizzo del museo di cui fanno parte Raffaella Ronchetta e la stessa Luisa Papotti, indicati dalla Città di Torino, Mauro Caliendo designato dalla Regione Piemonte, Ester De Fort e Silvano Montaldo, designati dall'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. Inoltre, sono stati cooptati ad integrarne la composizione Paola Gribaudo, Dario Disegni, Carmine Pinto e Christian Greco.

"Questo è il più antico tra i musei di storia patria del nostro Paese, e l'unico ad avere qualifica di museo nazionale - ha commenta Papotti -. Confido che, con il supporto di tutti si possa operare per rafforzarne il ruolo di testimonianza del nostro passato, ed anche per farne un luogo sempre più aperto e accessibile" È stato inoltre designato il consiglio di Gestione, formato oltre che dal presidente, da Caliendo, Disegni, Montaldo e Ronchetta.

Il Museo Nazionale è stato fondato nel 1878, ed è ospitato negli spazi di Palazzo Carignano: i due consigli diIndirizzo e di Gestione rimarranno in carica per tre anni.



