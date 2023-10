Incendi boschivi, in Piemonte 1.700 nel 2023

La lotta agli incendi boschivi non si ferma in Piemonte, grazie al lavoro dei vigili del fuoco e la messa in campo dei Direttori delle Operazioni di Spegnimento e di sale operative specializzate per coordinare le operazioni, tramite squadre via terra e mezzi aerei. Nel 2023, sino a oggi, il numero di interventi effettuati dai vigili del fuoco sugli incendi boschivi sono 1.700 in Piemonte. "Nella media del periodo", dice Alessandro Paola, direttore regionale dei vigili del fuoco.

"L'attivazione della nuova sala operativa della direzione regionale all'interno della quale è organizzata la Sala Operativa Unificata Permanente - spiega Paola - è sicuramente strategica per assicurare un costante presidio all'insorgere delle emergenze e dell'allerta in base ai bollettini di suscettività agli incendi boschivi, garantendo il raccordo operativo con le squadre dei vigili del fuoco dei comandi provinciali e il Corpo Antincendio boschivi regionale nonché operando sempre in costante raccordo con le strutture nazionali del Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della Protezione Civile e il Centro Operativo Nazionale dei vigili del fuoco".

Grazie a queste struttura sottolinea il direttore regionale dei vigili del fuoco viene assicurato il "necessario immediato supporto in caso di emergenze gravi, non fronteggiabili con risorse regionali, che minacciano in modo particolare l'incolumità delle persone, i beni e l'ambiente".

"Da quest'anno, infine, la Direzione Regionale Piemonte ha attivato il Presidio rurale di Cannobio (Vco) mediante il quale è stata rafforzata la linea operativa di contrasto e lotta attiva nella zona del Parco Nazionale della Val Grande"



