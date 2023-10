Formazza, nel weekend riapre la pista da sci con neve conservata

A Riale, frazione del comune di Formazza (Verbano-Cusio-Ossola), la stagione dello sci di fondo ricomincia sabato prossimo, il 4 novembre. Grazie ai circa 7mila metri cubi di neve immagazzinati lo scorso maggio sotto ad appositi teli geotermici, è stato possibile conservare la neve sufficiente per aprire 1,5 chilometri di pista. Il sistema, chiamato snowfarming, consiste nell'ammucchiare la neve alla fine della stagione invernale sotto teli geotermici realizzati con fibre di alluminio, intervallati da strati isolanti di ovatta, legati uno all'altro con un sistema di velcri e cuciture a filo. Anche grazie alla loro azione riflettente, i teli sono in grado di impedire ai raggi UVA di penetrare e sciogliere la neve.

Circa il 60% della neve stoccata a Riale (a quota 1800 metri) da Gianluca Barp, responsabile del Centro fondo Riale, ha superato l'estate e la prima parte dell'autunno. La località della val Formazza può così accogliere gli sciatori: per il weekend sono già arrivate prenotazioni dai comitati regionali di sci di fondo di Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e da alcuni atleti agonisti provenienti dalla Svizzera, ma la pista è aperta a tutti.



