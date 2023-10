Fondazione Crt conferma impegno per le Ogr, 5 milioni nel 2024

La Fondazione Crt conferma anche per il 2024 lo stanziamento di 5 milioni di euro per i programmi di innovazione tecnologica, di promozione dell'arte e dell'inclusione portati avanti dalle Ogr Torino, con l'obiettivo di far crescere il capitale culturale, sociale ed economico del territorio. Lo ha deliberato il consiglio di indirizzo che ha approvato all'unanimità il Documento Programmatico Previsionale.

Le Ogr sono una fabbrica di treni dismessa di 35.000 mq riqualificata dalla Fondazione Crt per dare vita a un centro di innovazione e creatività. Dopo 1.000 giorni di lavori e oltre 100 milioni di euro investiti dalla Fondazione Crt, le rinate Ogr hanno aperto al pubblico il 30 settembre 2017, con l'inaugurazione dell'area Cult. Il 25 giugno 2019 il progetto si è completato con l'apertura dell'area Tech, focalizzata sull'innovazione tecnologica, con 15 programmi di accelerazione di start-up e imprese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA