'Fabbriche aperte', 8mila visitatori in 117 aziende piemontesi

Sono stati oltre 8mila, in 117 aziende, i visitatori nell'ambito della quarta edizione di 'Fabbriche aperte', l'iniziativa varata per fare conoscere i luoghi della produzione industriale del Piemonte "Questo evento per noi è importante - commenta Andrea Tronzano, assessore regionale alle attività produttive - perché fa cultura e fa capire ai giovani che l'industria non è più quella del passato, ma è un'industria che si è evoluta, è tecnologicamente avanzata, sicura. E, quindi, vederla fa scaturire la voglia di diventare imprenditori o di fare l'artigiano. E a questo proposito - aggiunge Tronzano - bisogna tornare a pensare che il lavoro manuale è un lavoro dignitoso, che dà un buon stipendio e permette di creare manufatti unici. E c'è anche bisogno di coloro che sono operai specializzati che con la tecnologia creano il prodotto.



