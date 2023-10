Cirio, ritorno dei voli Cuneo-Roma fondamentale per Levaldigi

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio ha accolto i primi passeggeri atterrati questa mattina allo scalo di Cuneo-Levaldigi con il volo Roma-Cuneo, che torna grazie alla compagnia aerea SkyAlps.

"Il collegamento con Roma - ha sottolineato Cirio - è fondamentale per questo territorio e per questo aeroporto. Che non è in concorrenza con Caselle, ma sinergico. Mi auguro che possa rappresentare un'opportunità per i tanti piemontesi che devono recarsi a Roma, ma anche un buon richiamo per chi sceglie il Cuneese e il Piemonte per fini turistici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA