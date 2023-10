Calcio: nel Torino rientra Vlasic, è pienamente recuperato

Non ci sono complicazioni, Nikola Vlasic è pienamente recuperato. L'attaccante del Torino era rimasto ai box per la trasferta di sabato a Lecce per lo svenimento avvenuto al termine della precedente gara contro l'Inter causata da un brutto colpo alla testa. L'ex West Ham ha superato gli esami e già oggi si è unito al resto del gruppo per la seduta di allenamento al Filadelfia, quindi è da considerarsi a disposizione in vista della sfida casalinga di giovedì in coppa Italia contro il Frosinone.



