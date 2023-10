Brandizzo: la Filt Cgil impugnerà il licenziamento di Massa

La Filt Cgil impugnerà il licenziamento di Antonio Massa, l'operatore della Rfi indagato per l'incidente ferroviario che lo scorso 30 agosto a Brandizzo (Torino) è costato la vita a cinque operai. "E' assurdo che l'azienda lo licenzi prima ancora che la Procura lo abbia sentito. Avrebbero potuto tenerlo in sospensione cautelare, non farlo lavorare fino alla sua deposizione. Questo vuol dire cercare a tutti i costi un capro espiatorio", ha detto Giuseppe Santomauro, segretario generale della Filt Cgil Torino e Piemonte, aprendo il seminario 'L'ansia punitiva' per riflettere sulla strage di Brandizzo.

"Abbiamo avuto centinaia di segnalazioni di lavoratori Rfi che ci dicono che questa era una prassi comune. Ognuno di noi potrebbe essere Antonio Massa. Da quando questo è cominciato a emergere Rfi ha convocato tutti i capi tecnici d'Italia ai quali è stato detto che chiunque faccia scendere i lavoratori sui binari prima dell'interruzione verrà licenziato. La situazione oggi è migliorata molto" spiega Santomauro. "Vogliamo rilanciare un'azione che vada a indagare le cause degli incidenti, in particolare di quello che è accaduto a Brandizzo. A livello nazionale sta partendo il confronto con Rfi sulla sicurezza, sul sistema delle manutenzioni. Un confronto al momento positivo, ma gli esiti andranno giudicati alla fine sulla base di quello che concorderemo con l'azienda", afferma Stefano Malorgio, segretario generale della Filt Cgil nazionale.

Maurizio Catino, professore ordinario di Sociologia dell'organizzazione all'Università di Milano-Bicocca, ha analizzato il processo di fabbricazione del 'capro espiatorio organizzativo', un individuo o un gruppo di individui su cui ricadono le colpe anche di altri, mettendo in luce i limiti delle soluzioni individuali quando si affrontano problemi organizzativi.



