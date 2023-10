Asta benefica Barolo en primeur da record, raccolti 811mila euro

Raccolti 811mila euro, cifra record per l'evento, alla 3/a edizione dell'asta benefica 'Barolo en primeur' organizzata da Fondazione Crc, Fondazione Crc donare e Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

battuta da Christie's Italia dal castello di Grinzane Cavour Cuneo) in collegamento con Londra e New York e su piattaforme online e telefoniche.

L'intero ricavato sarà destinato a progetti sociali in vari ambiti. Nelle prime due edizioni dell'asta erano stati raccolti quasi 1,5 milione e mezzo di euro.

L'ultimo lotto della 3a edizione è stato battuto solo in sala a Grinzane, una doppia barrique di Barolo che andrà a creare 550 bottiglie. La basa d'asta era a 100mila euro, il lotto è stato aggiudicato a 289mila euro.

Un ulteriore lotto sarà battuto a metà novembre, sempre sl castello di Grinzane Cavour durante l'asta mondiale del Tartufo bianco d'alba. "Per motivi legati ai cambiamenti climatici c'erano quest'anno 3 barriques in meno, ma il cuore ha battuto molto forte" , ha commentato Ezio Raviola, presidente della Fondazione Crc.

Nelle prime tre edizioni - ha aggiunto Raviola - siamo riusciti a destinare la cifra di più di 2 milioni e 300 mila euro a progetti con finalità benefica, in Italia e nel mondo. Un risultato eccezionale per un evento che si intreccia con uno dei grandi ambasciatori del made in Italy, il vino Barolo, ai valori della solidarietà, del radicamento territoriale e della partecipazione sociale.

All'asta 'Barolo en primeur' hanno aderito 97 cantine del territorio: "Fino a qualche anno fa, non avrei potuto immaginare che un numero così alto collaborasse per un'iniziativa che unisce la promozione del Barolo e del Barbaresco alla finalità benefica", aggiunge Matteo Ascheri, presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Langhe e Dogliani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA