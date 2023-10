Alla Fondazione Merz il progetto nomade di Khalil Rabah

Arriva alla Fondazione Merz il progetto espositivo, a cura di Claudia Gioia, interamente concepito da Khalil Rabah, artista che vive e lavora nella città palestinese di Ramallah. Un racconto che va al di là della guerra e della politica - l'artista ha scelto di non parlarne durante la presentazione alla stampa - e si focalizza su un'idea di arte come strumento di comprensione e correzione della storia. La mostra, che per l'artista rappresenta una tappa di un percorso già avviato nel 2003 con Palestinian Museum of Natural History and Humankind, intende sfidare la concezione di museo-contenitore e si configura come un cantiere archeologico in cui il visitatore è invitato a immergersi in un racconto storico fatto di documenti e indizi. Il percorso spazia tra pittura, scultura e installazione.

Alle pareti l'opera Acampamento Vila Nova Palestina (2017), dove le figure umane sono ritagliate e il vuoto diviene paradigmatico di ogni precarietà ed esilio contemporanei, fa da contraltare a un registro catastale: decine di faldoni impilati, 50320 Names (2006-17), compongono un registro di 50.320 edifici storici di 420 villaggi, i cui proprietari non sono mai stati registrati ufficialmente, in ragione delle politiche catastali in uso sul finire del XIX secolo. Una stortura che indica la fallacia storica degli archivi in situazioni di emergenza.

Appese come trofei tragici, Common Geographies (2018-21), le geografie frammentate della West Bank, della Striscia di Gaza, della Palestina, del Mar Morto, si alternano a fisionomie di pelli di animali come un racconto di sconfitte e di caccia. A terra si trovano scaffali impilati, Recovered (2018), in attesa di essere montati e riempiti di chissà cosa, oppure di essere svuotati. "Siamo onorati che Khalil Rabah sia qui e che abbia costruito con noi questo progetto. Un lavoro lungo e complesso" ha detto Beatrice Merz.

Rabah è il direttore artistico della Biennale di Riwaq di Ramallah, fondatore del The Palestinian Museum of Natural History and Humankind e co-fondatore della Fondazione Al Ma'mal per l'arte contemporanea di Gerusalemme.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA