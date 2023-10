A 'Una Mole di panettoni', 35 maestri lievitisti da tutta Italia

Il 25 e il 26 novembre all'Hotel Principi di Piemonte si rinnova l'appuntamento con l'ormai tradizionale rassegna 'Una Mole di Panettoni', vetrina d'eccellenza che da oltre 12 anni riunisce a Torino i migliori lievitisti della pasticceria italiana. Anche per questa edizione la società organizzatrice, 'Dettagli Eventi' ha selezionato esclusivamente artigiani che rispettino rigorose regole di qualità: l'utilizzo di lievito madre e l'esclusione di qualsiasi tipo di additivo chimico (conservanti, mono e digliceridi, emulsionanti, aromi artificiali e semilavorati).

Saranno 35 i maestri lievitisti in concorso. Per la prima volta, quest'anno, la giuria tecnica, composta da giornalisti, gastronomi, pasticceri, insegnanti di pasticceria, chef e food blogger, giudicherà i panettoni, lunedì 20 novembre, prima della manifestazione.

Il pubblico potrà degustare e acquistare al prezzo di 32 euro 32 al chilo i panettoni creati da alcuni tra i migliori artigiani, nelle preparazioni classiche o innovative. L'ingresso alla rassegna. aperta nei due giorni dalle 10 alle 20, costa 5 euro, è gratuito per i bambini fino a 12 anni.

Anche per questa edizione sarà Charity Partner è 1 Caffè onlus', fondata da Luca Argentero e Beniamino Savio, che sarà presente alla kermesse con un servizio di "Bar solidale". Main Sponsor di "Una Mole di Panettoni", quest'anno saranno Molino Quaglia e Consorzio Tutela Brachetto d'Acqui Docg.

Durante la manifestazione si svolgeranno cinque degustazioni guidate al giorno.



