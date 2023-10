A Cuneo tornano i voli da e per Roma, 4 frequenze alla settimana

Cuneo torna ad avere il volo per Roma. Questa mattina all'aeroporto di Levaldigi è atterrato l'aereo della compagnia altoatesina SkyAlps. Quattro frequenze a settimana (lunedì, martedì, giovedì e venerdì): le tariffe partono da 89 euro, con bagaglio e servizio a bordo inclusi. Su ogni aeromobile ci sono 76 posti passeggeri.

"La rotta su Roma - spiega Anna Milanese, direttrice dell'aeroporto di Cuneo - è strategica e richiesta dai passeggeri: ci lavoriamo ininterrottamente da mesi proprio per proporre un nuovo servizio fruibile dall'utenza cuneese ma anche piemontese. Il potenziale di traffico verso la capitale è stimato in 90 mila passeggeri. Nell'ultimo esperimento della rotta abbiamo ottenuto 46mila passeggeri effettivi, un numero elevato per Levaldigi".

Il volo da Roma Fiumicino parte alle 9,45, quello da Cuneo alle 11,45. Il tempo di volo è di circa un'ora. "Ci sOno le basi - aggiunge Maximilian Alber, direttore vendite e marketing di SkyAlps - per costruire una collaborazione interessante. Il nostro vettore è la soluzione idonea per voli di queste distanze. Con i vantaggi che gli scali piccoli offrono ai viaggiatori, ad esempio in termini di code e attese. L'hangar a Cuneo ci offre anche lo spazio per la manutenzione di 4 aerei".





