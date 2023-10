Mondovì torna capitale italiana delle mongolfiere

Tre giorni di voli, cinque gare.

Il Campionato aerostatico italiano è tornato a Mondovì (Cuneo), la "Capitale italiana delle mongolfiere". Ci sono state mongolfiere in volo in una competizione tesissima, con 16 "task" (obiettivi di gare) che alla fine hanno incoronato il nuovo campione italiano. Si tratta di Federico Pagni, 45 anni di Firenze, esordiente, alla sua prima partecipazione. Dietro lui due giovanissimi piloti, Edoardo Barbieri (Reggio Emilia, 25 anni) e Filippo Curti (25 anni di Mondovì), entrambi reduci dai Campionati mondiali Fai Junior a Grudziadz in Polonia.

La 33/a edizione del Campionato aerostatico italiano era organizzato dell'Aeroclub "Mongolfiere di Mondovì", primo aeroclub italiano interamente dedicato alle mongolfiere, presieduto dal pilota Giorgio Bogliaccino. Il Campionato è una competizione ufficiale Fai, valida per il ranking delle competizioni internazionale (tra cui il Campionato mondiale).

L'evento sportivo nazionale, nato nel 1988, non veniva disputato da tre anni. La città di Mondovì aveva già ospitato varie edizioni del Campionato, l'ultima volta nel 2017.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA