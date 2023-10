Il Bar delle ombre, anteprima nazionale all'Astra di Torino

Una riflessione sul dualismo e sulla condizione umana attraverso il linguaggio del dramma: è Il Bar delle ombre, spettacolo in anteprima nazionale il 31 ottobre alle 21 al Teatro Astra di Torino, un testo di Andrea Zuliani, anche regista. Tutto è perennemente in lotta: bene e male, Yin e Yang, giorno e notte, luce e buio, cielo e terra, corpo e psiche. Quanti sono i principi inconciliabili tra di loro ma indissolubilmente uniti? Zuliani, attingendo a Platone e Freud, mettendo insieme il taoismo e la filosofia, oltre a riflessioni personali, racconta la condizione umana in questo conflitto interiore: come viene effettuata una scelta? Ma soprattutto: come nasce un compromesso? La produzione è Areté Teatro e sul palco ci sono Annalisa Platania, nei panni della barista, Simone Valentino alias Black e Andrea Zuliani ovvero White. Le musiche, tutte originali, sono di Stefano Lori, musicista e compositore che ha lavorato per spettacoli e musical nazionali, come A Christmas Carol o Il Principe Ranocchio.

Protagonisti sono due esseri, depositari rispettivamente del bene e del male: dall'inizio del tempo si trovano costretti a vivere insieme in un bar, isolati in un luogo e in uno spazio indefiniti. Tutto, per loro, è infinita noia e ripetizione, ma possono agire nei confronti dell'umanità solo se operano insieme e seguono le regole dettate dal 'Libro', l'alternativa è la morte certa. Scommesse, ricatti e lotte portano lentamente le posizioni di entrambi a mescolarsi e a essere invase dal principio alla base di qualunque scelta: il compromesso.

"Il Bar delle ombre - spiega Zuliani - non vuole essere un pretenzioso tentativo di dare una risposta a domande tanto complesse, bensì, attraverso il linguaggio del dramma, una spinta alla riflessione sull'uomo, sul libero arbitrio e su come le regole che governano questo mondo siano la cristallizzazione di quello che si potrebbe definire dio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA